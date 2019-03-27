ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

Затопило 20 провинций, 23 жертвы и эвакуация: мощное наводнение в Иране

Уже 23 человека стали жертвами беспрецедентного наводнения в Иране. Еще две сотни ранены.

Десятки тысяч жителей из опасных районов эвакуированы. Наводнение вызвали сильные ливни, которые прошли на прошлой неделе – через них реки вышли из берегов.

Читайте: Град размером с горох и ураган: в Украине ветер срывал крыши и крушил авто

Вода затопила 20 провинций с 31. Поток был таким мощным, что просто смывал легковые авто с дороги, говорят очевидцы.

Эксперты считают, что вода может подойти к столице Тегерана и затопить юг страны, где сосредоточена нефтедобыча.

К слову, в Италии лесной пожар заставил автомобилистов спасаться в тоннеле.

Подробности смотрите в видео.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Наводнение в США: чрезвычайное положение, затопленная авиабаза и жертвы
Наводнение в Индонезии: погибли 63 человека, десятки пропавших без вести
Полметра воды в домах: весенняя оттепель затопила Черкасскую область
800 км дамб Закарпатья требуют ремонта. Почему противопаводковую защиту не финансируют
Дома кишат змеями и крокодилами: из-за наводнения в Австралии открыли дамбу
Наводнение на Мадагаскаре: погибло 9 человек
В Иране в жилом районе разбился Boeing-707
Демонстрация военной мощи: США направили в Персидский залив атомный авианосец

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка