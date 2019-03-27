Затопило 20 провинций, 23 жертвы и эвакуация: мощное наводнение в Иране

Уже 23 человека стали жертвами беспрецедентного наводнения в Иране. Еще две сотни ранены.

Десятки тысяч жителей из опасных районов эвакуированы. Наводнение вызвали сильные ливни, которые прошли на прошлой неделе – через них реки вышли из берегов.

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Вода затопила 20 провинций с 31. Поток был таким мощным, что просто смывал легковые авто с дороги, говорят очевидцы.

Эксперты считают, что вода может подойти к столице Тегерана и затопить юг страны, где сосредоточена нефтедобыча.

К слову, в Италии лесной пожар заставил автомобилистов спасаться в тоннеле.

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