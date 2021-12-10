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Факты / Видео / Украина / Общество

Пробки в Киеве: что предлагают эксперты для решения проблемы

Ольга Читайло Журналистка Факты ICTV

Киев сейчас на седьмом месте в мировом рейтинге пробок, Харьков – на 13, Днепр – на 22. Одна из причин – количество авто в Украине увеличивается быстрыми темпами. К примеру, в столице на тысячу жителей приходится 400 автомобилей.

Авторы рейтинга пробок tom tom подсчитали, что рядовой киевлянин ежегодно девять дней своей жизни тратит на стояние в тянучках.

Усложненный трафик – проблема большинства украинских крупных городов.

Эксперты обычно рекомендуют несколько способов ее решения. Развивать публичный транспорт. Чем больше трамвайных, троллейбусных или автобусных маршрутов, разветвленнее метро, ​​тем реже люди будут садиться в собственные автомобили.

Второй момент – тротуары следует делать широкими, чтобы было удобно ходить, наземных или подземных переходов тоже нужно много и в правильных местах.

Центр города они рекомендуют закрыть для частных авто и настроить перехватывающие паркинги в окрестностях. Но все это долго, а города уже стоят.

Транспортный планировщик Дмитрий Беспалов считает, что проблему пробок не решит строительство новых дорог и мостов.

По его словам, на 10-15% разгрузить город помогла бы интеллектуальная транспортная система. Она оперативно реагирует на ситуацию на дорогах и изменяет настройки светофоров. С ним согласен коллега из Львова Ярослав Товстыга.

Они говорят, что понятие час пик уже заменили периодом пик. И если ничего не делать, этот период будет будет только увеличиваться.

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