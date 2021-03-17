Задержка больничных: в Фонде соцстрахования объяснили причину

На несвоевременную компенсацию больничных жалуются как рядовые украинцы, так и народные депутаты.

Ирина Геращенко, переболела коронавирусом, но в течение нескольких месяцев не может получить больничные. Украинец, который переболел Сovid-19 еще в начале года, деньги от государства получил только через два месяца.

В самом Фонде соцстрахования успокаивают, средний срок задержки по выплате больничных — 21 день. Хотя закон дает на это только 15 дней.

В Фонде утверждают, это нормальная практика и подчеркивают, что направляют средства сразу, как только получают документы от работодателей. Что же касается задолженности, то она действительно есть.

Руководитель управления страховых выплат и материального обеспечения исполнительной дирекции Фонда социального страхования Светлана Зарубина отметила, что на 1,8 млрд грн уже просрочили срок оплаты, а это 21 день, на 30 календарных дней — 400 млн грн.

Во время пандемии Фонду также пришлось выплачивать деньги не только тем, кто болел, но и тем, кто был на изоляции.

В конце 2020 года в Фонде соцстрахования расходы росли в 2,5 раза соответственно к росту числа заболеваний коронавирусом.

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Фонд существует за счет единого социального взноса, которые ежедневно платят предприниматели. И эти поступления все время разные. Поэтому и деньги выплачивают по очереди. В один день помощь могут получить два человека, в другой 20.

Стабильного годового бюджета Фонд не имеет.

Правительство в ближайшее время пообещало выделить 400 млн грн на погашение задолженности.

В то же время с 1 июля украинцам больничные вообще компенсировать государство не будет. Только работодатель будет оплачивать первые пять дней. Поэтому болеть украинцам придется исключительно за свой счет. Правда, в парламенте обещают ситуацию таки исправить.

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