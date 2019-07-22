Задержки со сдачей бюллетеней: на округ Житомирской области направили вертолет

В регионах задержки со сдачей бюллетеней в окружкомы. В частности, в Коростене Житомирской области вертолет с полицией отправили наводить порядок в 64-й ОИК, во Львовской области против фальсификаций на 118-м округе борется партия Голос, в Киеве в 223-м окружкоме члены участков более 12 часов ждали в очередях, чтобы сдать бюллетени, а в Николаеве даже спали в жару на мешках с важными документами.

В Коростене Житомирской области вертолет с спецназовцами приземлился прямо перед окружкомом, в местном доме культуры. Так полиция решила оперативно усилить безопасность в проблемном округе №64. Здесь по предварительным данным выигрывает представитель Слуги народа Вячеслав Сигачов, опережая самовыдвиженцев Владимира Арешонкова и Сергея Пашинского. Однако после информации о возможном похищении бюллетеней или попытки их сфальсифицировать сюда отправили спецподразделение МВД.

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О манипуляции с подсчетом результатов заявляют в партии Голос – на 118 избирательном округе Львовской области идет борьба между Галиной Васильченко с политсилы Святослава Вакарчука и бизнесменом самовыдвиженцем Богданом Дубневичем. По экзит-полу, проведенному по заказу Голоса, уверенно побеждает Васильченко, с отрывом в 13%. Однако, по подсчетам ЦИК до 5 вечера вроде лидировал Дубневич, хотя отрыв был минимальным. Святослав Вакарчук убежден – результаты пытаются сфальсифицировать.

Без сна, в давке и очередях – истощены члены комиссий уже вторые сутки без отдыха. На 233 округе в Киеве бюллетени передавали более 10 часов. Посчитаны бюллетени сюда везли с 4-х утра, но к обеду успели принять документы от нескольких участков. Остальные, более сотни людей ждут под дождем. Эмоций не сдерживают.

Лишь после одиннадцати начали работать интенсивнее. Почему задержались и нормально организовали процесс, председатель ОИК говорить отказался. Представители комиссии заверили, не могли спрогнозировать, сколько работать над одним протоколом.

Без дождя, но в жару сдавали документы в Николаеве. Все бюллетени приняли ориентировочно до шести вечера. Десятки людей ютились на узкой скамейке и стояли под солнцем. Ночью спали на мешках с бюллетенями. Все из-за медленной работы сервера и невнимательность участковой комиссий. В каждой третьей в протоколах не совпадали цифры.

Оперативное работали на Закарпатье. Правда, работы здесь было не так много, потому что явка была самой низкой в ​​Украине. Хотя кое где условия были экстремальные, из-за непогоды 10 населенных пунктов оказались без света.

Напомним, в партии Слуга народа признали победу нардепа Олеся Довгого в 102-ом избирательном округе в Кировоградской области.

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