Задерживали еще до начала акции! По Москве снова прокатились оппозиционные протесты

Прогулка по центру Москвы – такой новый формат протеста выбрали жители российской столицы для сегодняшней акции. Ведь пытались избежать безосновательных арестов. Но, несмотря на это – обычный променад по центру города для сотен москвичей завершился в автозаках.

Задержания начались еще до начала акций. Независимый кандидат в гордумы – Любовь Соболь, успела только выйти из здания. За минуту подъехал микроавтобус с полицейскими и ее бросили в автозак.

Политик уже 20-й день подряд голодает в знак протеста. Ее отказались зарегистрировать на выборах, которые состоятся восьмого сентября. Формальная причина – якобы, подписи ее сторонников ненастоящие, хотя люди лично подтвердили поддержку политику. И Соболь, и остальные оппозиционные кандидаты считают – власть решила выбросить их из политической борьбы, и требуют от Кремля честных правил игры.

Оппозиция призвала граждан выходить на улицы, чтобы защитить свои права. Но власть тщательно подготовилась к протестам. Силовики заблокировали даже подступы к площади, где планировали собираться люди. Из громкоговорителей предупреждали, что к росгвардийцам нужно относиться бережно.

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Сами же силовики – мешали прессе освещать событие. Оттесняли журналистов, которые пытались фиксировать все происходящее. Прохожего, который поинтересовался, почему омоновцы препятствуют ему пройти к метро – задержали и отвели в автозак. Без всяких объяснений.

Оппозиция же утверждает – людей задерживают якобы за создание препятствий движению транспорта. Поэтому советуют – ходить по тротуарам и переходить дорогу только на зеленый свет. Поэтому демонстрацию назвали особой прогулкой.

Определить сколько людей поддержали акцию – тяжело. Ведь участники старались не скапливаться, чтобы не попасть в руки омоновцев. Лишь немногие осмелились говорить, почему пришли прогуляться именно в центр Москвы.

Чаще всего люди выкрикивали лозунг Допускай. Так требовали допустить независимых кандидатов на выборы в столичную Думу.

Уже в следующую субботу москвичи планируют новую массовую акцию протеста, даже если власти вновь не позволит их проводить.

К слову, протесты в Москве: ОМОН разгоняет участников акции и проводит задержания.

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