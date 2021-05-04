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Затишье на Пасху и новые вражеские обстрелы: какая ситуация на Донбассе

После Пасхального затишья снова стало больше вражеских атак на передовой. В эти праздничные дни бойцы говорят, что ждали от врага традиционных громких поздравлений, но в этом году было более-менее тихо и даже удалось отпраздновать, насколько это возможно на службе.

Но следует понимать, что тишина для армейцев — это когда от оккупантов не прилетают тяжелые калибры, что бывает довольно часто. А такую ​​мелкую стрельбу слышно постоянно, особенно там, где расстояние до врага небольшое. На такой звуковое сопровождение военные уже не обращают внимания.

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Также российские наемники продолжают блокировать КПВВ, что является единственным легальным способом попасть из оккупированной территории на подконтрольную.

Из семи пунктов полноценно работает только один — в Станице Луганской. На КПВВ Новотроицкое оккупанты пропускают людей только два дня в неделю — в понедельник и пятницу.

Другие гуманитарные коридоры заблокированы с той стороны под предлогом карантина. Украинские пограничники пропускают людей ежедневно с 8 до 16 часов.

Также, чтобы противостоять противнику, Украина стремится заручиться военной поддержкой Запада. А для этого украинская власть уверена, что нужно вступить в НАТО. Обсуждение по поводу этого состоится уже в июне.

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