Затишье на Пасху и новые вражеские обстрелы: какая ситуация на Донбассе

После Пасхального затишья снова стало больше вражеских атак на передовой. В эти праздничные дни бойцы говорят, что ждали от врага традиционных громких поздравлений, но в этом году было более-менее тихо и даже удалось отпраздновать, насколько это возможно на службе.

Но следует понимать, что тишина для армейцев — это когда от оккупантов не прилетают тяжелые калибры, что бывает довольно часто. А такую ​​мелкую стрельбу слышно постоянно, особенно там, где расстояние до врага небольшое. На такой звуковое сопровождение военные уже не обращают внимания.

Также российские наемники продолжают блокировать КПВВ, что является единственным легальным способом попасть из оккупированной территории на подконтрольную.

Из семи пунктов полноценно работает только один — в Станице Луганской. На КПВВ Новотроицкое оккупанты пропускают людей только два дня в неделю — в понедельник и пятницу.

Другие гуманитарные коридоры заблокированы с той стороны под предлогом карантина. Украинские пограничники пропускают людей ежедневно с 8 до 16 часов.

Также, чтобы противостоять противнику, Украина стремится заручиться военной поддержкой Запада. А для этого украинская власть уверена, что нужно вступить в НАТО. Обсуждение по поводу этого состоится уже в июне.

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