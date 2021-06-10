Благодаря карантину: как в Черкассах владелица салона красоты открыла лабораторию мороженого

10 июня в мире празднуют день мороженого. Именно сегодня прохладная летняя сладость появилась в массовой продаже.

Сейчас небольших крафтовых производителей натурального продукта становится все больше, как и вкусов этого лакомства.

Так, в Черкассах собственную мини-лабораторию мороженого из натуральных продуктов по итальянским технологиям открыла местная жительница Виктория Духота.

Женщина работала парикмахером и лет 25 мечтала об изготовлении мороженого. Именно карантин заставил владелицу салона красоты воплотить замысел в жизнь.

Сейчас Виктория производит семь сортов мороженого и три вида сорбетов по собственным и итальянским рецептам.

Чтобы приготовить классический пломбир, в молоко добавляет сливки, желтки, сухую смесь. Потом все смешивает и загружает в машину. Там мороженое сначала пастеризуется восемь минут, а затем охлаждается. За один раз фризер готовит два килограмма лакомства.

– Каждый раз, когда осуществляется моя мечта, я просто чувствую, что живу ею. Это такое необыкновенное чувство! Возможно, поэтому я и не спешу что-то делать дальше, потому что мне нравится сам процесс, – говорит джелатерье Виктория Духота.

Мастерская мороженого жительницы Черкасс работает только третий месяц, но уже имеет постоянных покупателей. Люди узнают о ней из соцсетей и через “сарафанное радио”. Заказ каждому Виктория отдает лично.

– Я очень люблю мороженое. В сезон даже боюсь себе признаться, сколько килограммов съедаю. Обычно покупаю в магазинах массового производства, но случайно увидела в соцсети пост, что подруге понравилось это мороженое. Поэтому я как настоящий фанат не могу его не попробовать, – признается черкащанка Ольга.

Натуральное мороженое хранится не более 30 суток. Но обычно до этого времени оно не залеживается.

Сколько будет стоить клубника в пик сезона

Пик клубничного сезона в Украине ожидают в середине июня. Тогда лучше и закупать ягоду на варенье или заморозку.

Сейчас на прилавках преобладает херсонская клубника. В столице она стоит 70-75 грн за 1 кг.

Подробнее о том, сколько будет стоить клубника в пик сезона, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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