Завершение Sea Breeze: украинские и американские морпехи отбили последнюю учебную атаку

В Одесской области украинские и американские морпехи совместно отражали нападение противника – по такому сценарию проходил заключительный этап масштабных учений Си-Бриз 2019. В маневрах также приняли участие военные Молдовы и Грузии. В этом году учения были максимально приближены к реальным боевым действиям.

По легенде учений, вражеские войска высадились у портов Южный и Очаков. Украинские и американские морпехи отражают нападение – обстреливают из минометов воображаемого противника и готовятся перейти в контрнаступление.

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На поле выезжают четыре боевые машины пехоты. Они открывают огонь по заданному квадрату, после чего в наступление идет украинского-американская рота. Воинов прикрывают пулеметчики, что на правом фланге. Такую практику в основном используют американские военные.

Помогают пехотинцам и снайперы, которые часами могут выжидать врага. За ходом боя пристально следят в огневой-разведывательном комплексе, он в тылу. В этом разведчикам помогают трехдиапазонный тепловизионный прицел и камера, способная вращаться на 360 градусов.

Обычно для атаки враг задействует не все мощности и в любой момент может отправить подкрепление. Чтобы этого не допустить, на поле боя десантируются украинско-молдавские подразделения.

В сухопутном компоненте учений приняли участие 800 военнослужащих из 4 стран – Украины, США, Молдовы и Грузии. Военные успешно освоили оружие государств-партнеров и обменялись боевым опытом.

В условиях реального боя важно уметь коммуницировать без слов, говорят морпехи. От этого порой зависит жизнь собратьев.

Сухопутная фаза украинского-американских учений Си-Бриз проходит ежегодно уже почти 22 года подряд.

Напомним, Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн.

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