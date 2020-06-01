Беспорядки на КПП Тиса: в очередях на границе стоят 50 микроавтобусов

31 мая на Закарпатье водители микроавтобусов на четыре часа заблокировали работу пункта пропуска Тиса на украинско-венгерской границе. Они устроили драку и едва ли не перевернули служебный автомобиль пограничников. Все это из-за усиления проверок товаров, перевозимых в микроавтобусах из стран Европы в Украину.

Кроме личных вещей заробитчан, водители везут посылки на заказ. Но декларировать и платить пошлину за них — отказываются. Контрабандная схема завоза товара в Украину без растаможки здесь действует годами. Государство из-за таких действий недополучает в бюджет огромные суммы.

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В пункте пропуска на оформление документов третьи сутки ждет более полусотни микроавтобусов с товаром. Еще несколько сотен — на границе с Венгрией. Здесь очередь растянулась на семь километров. Водители заявили, что границу разблокировали временно — требуют уменьшить сумму пошлины. Перед пунктом пропуска дежурят бойцы нацгвардии и полиции. Сюда стянули все резервные силы Чопского пограничного отряда, приехали 50 коллег из Львова. Подробнее в сюжете Светланы Ковбицы.

Напомним, утром 31 мая водители заблокировали КПП Тиса на границе с Венгрией из-за усиления проверок. Однако пограничникам удалось восстановить работу пункта пропуска после разъяснительной работы.

В то же время Госпогранслужба установила людей, оказывающих самое активное давление на пограничные наряды, и передала соответствующие материалы в правоохранительные органы.

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