Завышенные платежки за газ: как отстоять свои права и не платить лишнего

Несмотря на немалые штрафы, а также предписания чиновников пересчитать несправедливые платежки за газ, облгазы продолжают выставлять потребителям завышенные счета. Делом уже заинтересовался Антимонопольный комитет Украины. Однако пока чиновники ищут управу на облгазы, люди жалуются на рост сомнительной задолженности и боятся отключения топлива.

К показателям счетчика плюсуют еще и коэффициент приведения к так называемым стандартным условиям. Хотя подобную практику запретил и национальный регулятор, и правительство. 16 частных облгазов оштрафовали на 850 тыс. грн. – каждый и обязали сделать перерасчет. И дополнительные кубометры в платежки упорно дорисовывать.

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Сдаваться и платить лишнее не стоит, – убеждают эксперты. Если облгаз рисует долг – цифры стоит обжаловать. Как это правильно сделать, специалисты описали на сайте ГазПравда. Его создали специально для консультаций на эту тему. Сомнительные долги здесь сейчас – проблема №1. Всего за месяц работы юристы сервиса проконсультировали тысячи потребителей. Прежде всего, людям советуют платить исключительно по показаниям счетчика, без коэффициентов.

Если и это не поможет – советуют идти в суд. Также есть надежда на активизацию НКРЭ и других государственных органов. Специалисты надеются, что вскоре облгазы таки заставят пересчитать несправедливые платежки. Кроме того, власть призывают обратить внимание на долги самих облгазов. Они должны государственному Нафтогазу более 5 млрд грн.!

Есть к частным структурам и вопросы использования так называемого социального топлива. Потому что есть подозрения, что часть дешевого ресурса для населения на самом деле перепродают для промышленности по более высоким ценам. Пока облгазы на эти вопросы не отвечают. Но в Нафтогазе надеются, что выяснить правду им вскоре помогут НКРЭ и Антимонопольный комитет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как облгазы обманывают украинцев.

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