Завышенные тарифы облгазов: как не платить лишнее и есть ли риск потерять субсидию

Нацкомиссия по энергетике и комуслуг уже проверила три облгаза касаемо завышенных тарифов. Обнаружили, что людям все же насчитывают в платежках лишние кубометры – объясняя это приведением к стандартным условиям. В пятницу решат, какие штрафы выписать нарушителям. Однако похоже, что прекращать беспредел облгазы не спешат.

Украинцы же не знают, как действовать – и платить лишнее не хотят, но и не платить боятся, у них могут забрать субсидии. Что советуют специалисты в таких случаях, можно узнать на сайте – gazpravda.com.ua. Сервис специально разработали, чтобы консультировать украинский противоречивыми платежек.

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В частности, потребителям советуют обратиться с жалобами к собственно облгаза, а также Нацкомиссии по энергетике. Бланки соответствующих заявлений можно найти на сайте. Кроме того, за незаконные счета от газовиков рекомендуют обращаться в суд. Так больше шансов избежать уплаты сомнительных долгов в будущем.

Несмотря на призывы правительства прекратить доначисления и даже проверки регулятора потребителям упорно рисуют долг. А это – прямая угроза субсидиям. Раньше долг в 340 грн. в течение 3 месяцев льготы могли отменить. А здесь облгазы еще и платежки задерживают, провоцируя неплатежи. Впрочем специалисты успокаивают: правительство пообещало не отменять субсидию через сомнительные долги. Поэтому платить лишнее не стоит.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что долги от незаконных начислений облгазов не повлияют на субсидии.

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