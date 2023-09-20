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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Заявления СТОЛТЕНБЕРГА и запрет ВЪЕЗДА в ЕС российских АВТО! Новости Факты ICTV за 20.09.2023

— В Воронежской области РФ упал Су-34 – детали;

— Хлопок в Крыму: жители сообщают о взрывах;

— Свежие сводки Генштаба;

— Обстрел Харькова: российская армия впервые применила ракету ГРОМ-Э1;

— Зеленский на Генассамблее ООН – подробности;

— Россия может решиться на новый раунд мобилизации – мнение экспертов;

— Модульные укрытия в Черкассах – как они выглядят;

— Йенс Столтенберг выступил в Нью-Йорке – главные заявления;

— Турция стала крупнейшим покупателем угля, добытого на аннексированных территориях;

— Для автомобилей россиян закрывается последнее “окно в Европу”;

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