Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Заявления СТОЛТЕНБЕРГА и запрет ВЪЕЗДА в ЕС российских АВТО! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— В Воронежской области РФ упал Су-34 – детали;
— Хлопок в Крыму: жители сообщают о взрывах;
— Свежие сводки Генштаба;
— Обстрел Харькова: российская армия впервые применила ракету ГРОМ-Э1;
— Зеленский на Генассамблее ООН – подробности;
— Россия может решиться на новый раунд мобилизации – мнение экспертов;
— Модульные укрытия в Черкассах – как они выглядят;
— Йенс Столтенберг выступил в Нью-Йорке – главные заявления;
— Турция стала крупнейшим покупателем угля, добытого на аннексированных территориях;
— Для автомобилей россиян закрывается последнее “окно в Европу”;
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