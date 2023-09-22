Заявления Зеленского в США и бавовна в российской Туле! Новости Факты ICTV за 22.09.2023

— Встреча Зеленского с Байденом в Вашингтоне;

— Горькое, но правдивое заявление президента в Конгрессе США;

— Зеленский встретился с министром обороны США в Пентагоне;

— Украина пока без ATACMS – военный пакет помощи от США;

— Ракетная атака на Украину 21.09.2023 – ужасные последствия в Киевской области;

— Ракетная атака на Черкассы 21.09.2023 – куда упали обломки;

— Ракетная атака на Ровно 21.09.2023 – населенные пункты без света;

— Атака на Украину 21.09.2023: силы ПВО сбили 44 крылатых ракет;

— В российском городе Тула накануне вечером раздались мощные взрывы и исчез свет;

— Обстрел Сумской области: оккупанты били по границе.

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