Заявления Зеленского в США и бавовна в российской Туле! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
— Встреча Зеленского с Байденом в Вашингтоне;
— Горькое, но правдивое заявление президента в Конгрессе США;
— Зеленский встретился с министром обороны США в Пентагоне;
— Украина пока без ATACMS – военный пакет помощи от США;
— Ракетная атака на Украину 21.09.2023 – ужасные последствия в Киевской области;
— Ракетная атака на Черкассы 21.09.2023 – куда упали обломки;
— Ракетная атака на Ровно 21.09.2023 – населенные пункты без света;
— Атака на Украину 21.09.2023: силы ПВО сбили 44 крылатых ракет;
— В российском городе Тула накануне вечером раздались мощные взрывы и исчез свет;
— Обстрел Сумской области: оккупанты били по границе.
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