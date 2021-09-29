Зазвучали под музыку: Мария Бурмака дала новую жизнь стихам Шевченко и Франко

Украинская певица Мария Бурмака в Киеве представила проект Улюблені класики. Свой камерный концерт она посвятила учителям, которые вскоре будут отмечать профессиональный праздник.

Благодаря Марии всем известные украинские стихи получили новую жизнь под звуки скрипки, гитары и барабанов.

В стихотворении Тараса Шевченко Мені однаково Бурмака почувствовала нотки блюза, а Каменярі Ивана Франко превратила в романс.

Зато в детской поэзии Леси Украинки Черешеньки получили ирландские мотивы.

Эти произведения Мария Бурмака переосмысливала несколько лет, чтобы зритель получил такую ​​трактовку.

— Проект зародился, когда я вдруг услышала, как одна девочка спрашивала, где улица Елены Телиги. И я подумала, что стоит, чтобы о ней знали как о красивой женщине, о поэтессе, которая делала фантастические жизненные шаги. И которая в конце концов была расстреляна в Бабьем Яру, — сказала Мария Бурмака.

Музыкальное оформление получили произведения 15 украинских писателей. В зале звучали поэзии Василия Стуса, Максима Рыльского, Павла Тычины и Александра Олеся.

Сама же автор отметила, что это музыкальное ожерелье пронизано патриотизмом, любовью и жаждой к жизни.

Мария Бурмака призналась, что проект не для больших сцен. Но она надеется, что его на вооружение возьмут учителя.

Любимых классиков уже услышали в нескольких городах страны.

А в столице мини-концерт Бурмака специально посвятила ко Дню учителя, который все будут отмечать 3 октября. Однако количество зрителей было ограничено из-за карантина.

— Вот на такой концерт, мне кажется, надо детей водить классами. Это очень важно. Одно дело, когда тебя заставляют по школьной программе что-то учить, а другое — когда все под музыку. Таких тембров в Украине единицы. Это Нина Матвиенко, Квитка Цисык и Марийка Бурмака, — поделилась впечатлениями зрительница из зала.

Подобные камерные концерты Мария Бурмака в ближайшее время планирует дать еще в нескольких городах Украины.

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