Зазвучали вражеские минометы: какая ситуация на Приазовье

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Приазовье.

Накануне они открыли огонь из минометов.

В то же время украинские военные продолжают нести службу на этой территории, среди них — 18-летние близнецы Ярослав и Ростислав. Сейчас они только набираются опыта.

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По словам ребят, первые обстрелы их впечатляют. Они ежедневно звонят домой, чтобы успокоить родителей, которые хотя и гордятся своими сыновьями, но очень переживают.

Ситуация в Донбассе

С начала декабря на Приазовье наблюдается обострение ситуации.

Украинские военнослужащие связывают активность врага с очередным российским гумконвоем. По их мнению, это не хаотические обстрелы.

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