Зазвучали вражеские минометы: какая ситуация на Приазовье
Оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Приазовье.
Накануне они открыли огонь из минометов.
В то же время украинские военные продолжают нести службу на этой территории, среди них — 18-летние близнецы Ярослав и Ростислав. Сейчас они только набираются опыта.
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По словам ребят, первые обстрелы их впечатляют. Они ежедневно звонят домой, чтобы успокоить родителей, которые хотя и гордятся своими сыновьями, но очень переживают.
Ситуация в Донбассе
С начала декабря на Приазовье наблюдается обострение ситуации.
Украинские военнослужащие связывают активность врага с очередным российским гумконвоем. По их мнению, это не хаотические обстрелы.
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