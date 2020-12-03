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Зазвучали вражеские минометы: какая ситуация на Приазовье

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Приазовье.

Накануне они открыли огонь из минометов.

В то же время украинские военные продолжают нести службу на этой территории, среди них — 18-летние близнецы Ярослав и Ростислав. Сейчас они только набираются опыта.

Читайте: Украинские бойцы сбили очередной вражеский беспилотник для разведки

По словам ребят, первые обстрелы их впечатляют. Они ежедневно звонят домой, чтобы успокоить родителей, которые хотя и гордятся своими сыновьями, но очень переживают.

Ситуация в Донбассе

С начала декабря на Приазовье наблюдается обострение ситуации.

Украинские военнослужащие связывают активность врага с очередным российским гумконвоем. По их мнению, это не хаотические обстрелы.

Подробнее о ситуации на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

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