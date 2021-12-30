Сохранить историческое лицо Киева: Контакт-Инвест присоединилась к реставрации достопримечательности

Накануне прошел один из самых престижных конкурсов в сфере недвижимости European Property Awards. Победу в нем одержал украинский проект реставрации архитектурной памятки Киева особняка штабс-капитана Рутковского.

– Украинские компании довольно давно участвуют в этом конкурсе. Крупнейшие украинские девелоперы с крупнейшими, масштабными проектами были победителями в определенных номинациях. Но такая победа впервые, – говорит руководитель компании Контакт-Инвест Евгений Чернецкий.

Директор фирмы отмечает, что была сильная поддержка от жюри. Им очень понравилось, что проект является реставрацией.

Евгений Чернецкий говорит, что в Украине плохо работает система восстановления памяток и многие шедевры архитектуры просто были разрушены. Поэтому так важно восстановление особняка штабс-капитана Рутковского, которому более 100 лет.

Над воспроизведением оригинального вида сооружения работали ряд специалистов. Поэтому нашли возможность адаптировать помещение под современные требования.

– Основной целью реставраторов и архитекторов было интегрировать исторический особняк под нужды современных горожан, а также под нужды и запросы современного города. Мы очень гордимся возможностью приобщаться к подобным проектам. Очень надеемся, что этот проект и эта награда станет толчком для развития законодательных норм и регулировок, отвечающих современным требованиям и потребностям, — говорит директор мастерской Реставраторы старого Киева Ольга Федотова.

Теперь у особняка штабс-капитана Рутковского есть шанс на вторую жизнь.

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