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Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала 2 золотые медали на Чемпионате Европы

Две золотые медали чемпионата Европы по прыжкам в воду в Киеве получила сборная Украины. Чемпионкой континента в прыжках с 10-метровой вышки стала наша София Лискун.

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Кроме титула чемпионки континента, Лискун также получила право выступить на Олимпиаде в Токио 2020 года.

Еще одну золотую медаль киевского турнира взяли наши Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик в смешанных прыжках с трех-метрового трамплина.

Поэтому, после 2 дней чемпионата Европы украинцы лидируют в командном зачете.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство WADA открыло 43 дела против российских спортсменов.

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