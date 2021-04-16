Сборная тяжеловесов Украины стала лучшей на Чемпионате Европы 2021

Чемпионат Европы 2021 завершился с прекрасными результатами для сборной Украины по тяжелой атлетике: 10 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые медали.

Поэтому почти сразу после возвращения на Родину компанией Эпицентр, которая занимается спортсменами и Федерацией тяжелой атлетики Украины была проведена пресс-конференция.

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Как отметили представители компании, развитие спорта для них очень важно, поэтому поддержку отрасли считают социальным взносом и планируют и в дальнейшем уделять очень большое внимание спорту.

Мы очень хотим, чтобы молодые люди занимались в залах, чтобы были здоровы, потому что, когда здоровая нация, тогда и успешная страна, — рассказывает Галина Герега, основательница и глава компании Эпицентр.

Кульминацией мероприятия стало награждение спортсменов, ведь и финансовая составляющая крайне важна для подготовки спортсменов к следующим соревнованиям в Токио.

Украинка стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Ирина Деха завоевала три золотые медали на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в столице России — Москве.

24-летняя спортсменка из Харькова соревновалась в весовой категории 76 кг. Она смогла поднять штангу весом 113 кг в рывке и 135 в толчке. В целом она осилила 248 кг, опередив своих конкуренток — россиянок Ирину Сотиеву и Анастасию Романову.

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