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Сбои в Госгеокадастре. Ветерану АТО выдали участок с археологическими раскопками

На Тернопольщине ветеран АТО получил землю стоимостью более 100 млн грн. Его участок оказалась частью археологического памятника. Почти 10 лет назад на этой территории были масштабные раскопки и даже обнаружили древние захоронения. Чиновники говорят, что данные подали в реестр, а в кадастре их почему-то не зафиксировали.

Через такие сбои в кадастре кому-то ошибочно отдают землю, у кого-то ее отбирают. Из-за коррупционных действий Госгеокадастра люди готовы идти на крайности. Один человек от отчаяния даже поджег себя у здания Офиса президента. Сделал это, потому что якобы у него обманом забрали пай.

Прошло уже почти полгода с тех пор, как чиновники взялись реформировать Госгеокадастр. В амбициозных планах – завершить инвентаризацию всех сельскохозяйственных земель, сделать подробную аэрофотосъемку всей территории Украины, чтобы восстановить кадастровую карту. Детали в сюжете Кристины Величанской и Ирины Тимчишин.

Напомним, Госгеокадастр открыл расширенные данные о земельных участках.

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