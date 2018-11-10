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Построить мост и создать молнию: как заинтересовать ребенка учиться

Сегодня всемирный день науки. Считаете это – скучно и неприбыльно? Отнюдь. Возможно, это пока не касается Украины – но в мире в открытиях зарабатывают, и немалые деньги. Поэтому и детей к науке приучают с детства. И музеев – где все можно потрогать и испытать все больше.

В одном из столичных музеев посетители могут проверить законы физики и химии, провести собственные раскопки, построить мост из гаек, понять анатомию человека, и даже собственноручно создать молнию на так называемом шаре Тесла.

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Торнадо, головоломки, летающие магниты, топографические карты. Все то, что дети учат в школе в учебниках – здесь эти процессы они видят в реальности.

Музейщики убеждены, что именно благодаря вот такому подходу и современным технологиям есть возможность не просто доступно рассказать детям об определенных явлениях в мире, но и шанс привить любовь к науке. И показать, что ее можно изучать не только в библиотеках за грудой книг. Познание науки может быть интересным и захватывающим процессом.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ученые научились предсказывать продолжительность жизни.

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