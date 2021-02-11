Собиратели продуктов: как возникла профессия и насколько вырос спрос на доставку

Во время пандемии коронавируса нашу жизнь перешла в онлайн. Сейчас интернетом пользуется 80% украинцев, и каждый четвертый из них регулярно покупает там товары и услуги.

В периоды жесткого карантина особый спрос был на доставку продуктов из магазинов или ресторанов. Собственно благодаря этому предпринимателям и удалось выжить. Поэтому сейчас появились даже новые профессии — сборщики заказов.

Работница Яна рассказала, что с первым карантином она решила освоить новую работу и научилась профессионально выбирать качественные товары для клиентов.

За день Яна готовит до полусотни пакетов. В зависимости от объема заказа на сборку отводится определенное время. В руках маленький планшет, на котором видно перечень товаров. Обязательное условие при проверке товара — учитывать срок годности и качество упаковки.

Супервайзер Дмитрий рассказывает, что по сравнению с прошлым годом, количество заказов выросло вдвое, средний чек остался на уровне 1 700-2 000 грн.

Средняя стоимость заказа от разных компаний колеблется в пределах сотни гривен. Если же доставка за город или вес пакетов более 40 килограмм — готовьтесь платить больше.

В условиях пандемии работникам меряют температуру несколько раз в день. Работают все в масках и перчатках. В магазинах установлены отдельные кассы. Оплачивает клиент товары онлайн. После упаковки, заказ отправляют по адресам доставки. Одно авто привозит посылки десяткам клиентов. Каждый получатель может проверить чек и качество продуктов.

В некоторых компаниях обещают привезти бесплатно, но следует понимать — тогда логистика входит в цену товара.

В декабре 2020 года в Киеве начал работу онлайн-супермаркет Cooker. Это первая в Украине сеть формата dark store, которая предлагает продукты напрямую от производителей и доставку за рекордный промежуток времени — 30 минут от момента заказа на сайте.