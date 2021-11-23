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Ущерб экологии на 34 млн грн: на Закарпатье повредили стратегический нефтепровод

Петро Дем'янчук

На Закарпатье незаконно распилили часть стратегического нефтепровода Самара – Западное направление, в результате чего опасные вещества вылились прямо в почву.

По оценкам правоохранителей, экологии региона был нанесен ущерб на 34 млн грн.

Трубопровод через Украину в Европу, построенный почти 60 лет тому назад, был секретным объектом. Он работал до 2008 года. Три года тому назад систему трубопроводов с большими базами и гигантскими подземными резервуарами начали незаконно разбирать.

В лесу, в двух километрах от закарпатского села Росош, расположен резервуарный парк нефтепровода. Под землей — сто цистерн для горючего, на триста тонн каждая.

Сорок из них уже успели порезать на металл. А опасные остатки горюче-смазочных материалов из емкостей просто зарыли в землю.

– Исследование проводилось на глубине до трех метров. С помощью спецтехники были отобраны образцы грунтов. На этой земле нужно провести уже очищение. Загрязненная земля вывозится на переработку, — рассказал инспектор по охране окружающей среды Государственной экологической инспекции в Закарпатской области Сергей Машкаринец.

В общей сложности загрязнено 20 квадратных гектаров земли. Попавшие в почву вещества классифицируют как чрезвычайно опасные. И все это вплотную к местному водозабору.

Жители села боятся, что яд может попасть в ручьи и в их колодцы.

По этому факту открыто уголовное производство, продолжается следствие.

Бывшему главному инженеру общества Прикарпатзападтранс уже сообщили о подозрении в служебной халатности. В ходе обысков на этом предприятии следователи изъяли немало доказательств противоправной деятельности.

Как рассказала спикер Службы безопасности Украины в Закарпатской области Ванда Мильо, дельцы скрыто закапывали в грунт опасные отходы от горюче-смазочных материалов.

– Они постоянно увеличивали объемы этих опасных веществ. В настоящее время устанавливаются другие лица, которые, возможно, причастны к этой противоправной деятельности, — отметила Ванда Мильо.

Самара — Западное направление – это нефтепровод, недавно вернувшийся в собственность Украины. Соответствующее решение в апреле этого года принял Совет национальной безопасности и обороны.

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