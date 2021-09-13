Сбил пешехода, протаранил авто и пытался скрыться: подробности ДТП в Днепре

В Днепре 12 сентября произошло масштабное ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Так, водитель Mercedes вечером в воскресенья вблизи перекрестка столкнулся с автомобилем и сбил пешехода.

После чего он потерял управление и вылетел на тротуар, где возле супермаркета стояли люди. Сам же водитель с места ДТП пытался скрыться.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Mercedes на большой скорости врезается в Mitsubishi, теряет управление и сбивает мужчину на пешеходном переходе.

Далее легковушка заезжает на тротуар и сбивает еще одного человека. Останавливает авто только дом.

Удар был настолько мощным, что машина снесла часть бетонного забора возле двухэтажки. Сейчас здесь убирают коммунальщики.

За рулем Mercedes был нетрезвый 33-летний мужчина. Очевидцы говорят: после столкновения он выбросил ключи от машины и попытался убежать, но местные его поймали и передали полиции.

Самые серьезные травмы у пешехода, которого при ударе отбросило на несколько метров. Сейчас он в реанимации в отделении интенсивной терапии.

По словам медиков, состояние пациента остается тяжелым. Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких и на медикаментозной седации.

Жизни остальных пяти пострадавших ничего не угрожает. Двое взрослых лечатся амбулаторно, а двое детей, которые были в Mitsubishi — под наблюдением медиков в больнице.

— Водитель автомобиля не пострадал, его задержали. Открыто уголовное производство по части о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в стадии алкогольного опьянения, — говорит пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Так, в крови виновника аварии алкоголя в пять раз больше допустимой нормы.

На днях ему будут выбирать меру пресечения. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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