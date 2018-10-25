Сбивают и намеренно бьют дверями: почему водители ненавидят велосипедистов
Велосипедисты сталкиваются с дорожным движением, их водители не уважают и просто не воспринимают, как участников дорожного движения. Если велодорожки и есть в городе – они заставлены машинами.
В Днепре количество велодорожек можно пересчитать по пальцам одной руки. И это в городе-миллионнике. Сейчас на дорогах, где идет ремонт, обустраивают и велодорожки. На это выделили 72 миллиона гривен.
А в курортной Одессе велодорожки есть только в центре, и ее длина – до километра. На ее обустройство потратили 13 миллионов гривен. И здесь, несмотря на разметку, автомобилисты и коммунальщики оставляют свой транспорт.
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В Одессе отношение автоводителей к велосипедистам преимущественно пренебрежительное. То на дороге их не заметят и собьют, то откроют перед ними двери.
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