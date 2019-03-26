Сдай поджигателя в полицию! На Волыни горят поля и леса

На Волыни горят поля и леса. Огонь меньше чем за месяц превратил в пепелища более сотни гектаров земли. И это дело рук – людей. Поджигатели таким образом избавляются сухостоя, потому что легче бросить спичку – чем взять грабли. Спасатели и экологи еженедельно ходят в рейды.

Горят поля под самым лесом вблизи села Бодячев. Выгорело уже более 100 га. Огонь перекинулся на деревья.

Чтобы обуздать сокрушительное пламя лесоводы привлекли спецтехнику – тракторами прокопали полосы, тушили пожарными автомобилями. Но ликвидировать пожар не удается.

Для чего поджигать сухую траву, спасатели не поймут. Особенно если рядом лес и фермерское хозяйство.

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Всюду едкий запах сожженной травы и дымовые завесы на дорогах. Злостных поджигателей не пугают ни штрафы, ни найденые на пожарищах обгоревшие животные. Некоторые даже не прячутся.

И таких горе-хозяев немало. Спасатели и экологи еженедельно ходят в рейды и убеждают людей компостировать или выбрасывать сухостои вместо того, чтобы сжигать. Но пока результатов мало.

А вот поймать с поличным нарушителей, которые сознательно поджигают целые поля и кустарники действительно трудно, признают экологи. Поэтому просят людей следить и таки сдавать поджигателей полиции.

К слову, рейд на поджигателей травы: штрафы и сколько составили протоколов.

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