Получают профессию в тюрьме: в Великобритании заключенные варят кофе

Осужденные в Британии получили возможность получить профессию. Необычный проект стартовал в тюрьме города Эйлсбери – это недалеко от Лондона. Учатся варить кофе здесь более полусотни заключенных.

В небольшом помещении оборудовали настоящее кафе. Профессиональный бариста рассказывает заключенным как настроить кофемашину и придерживаться технологии во время обжаривания зерен, чтобы не испортить вкус кофе. Помогает разобраться с разнообразием сортов. Далее – практические задания. Показывает, как взбивать молоко для капучино.

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В тюремном кафе обжаривают зерна, пакуют и продают под собственной маркой. 10% прибыли ежегодно будут тратить на оплату курсов для заключенных по приготовлению кофейных напитков.

Всего в Британии сейчас за решеткой более 4 тыс. молодых ребят – в возрасте 18-20 лет. Такими проектами власть помогает им адаптироваться к жизни после освобождения.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Индонезии сотня осужденных сбежала из тюрьмы во время молитвы.

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