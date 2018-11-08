Здоровые дети – счастливая нация. Как в Исландии поощряют к спорту

Шесть часов вечера посреди учебной недели: спортивный зал полон. Ежедневно здесь аншлаг до 22 часов. Спорт не легкий, да еще и недешевый.

Самая дешевая стоимость за семестр – где 35-40 тыс. Самая дорогая – 120 тыс. Это за 5 месяцев.

Получается, самые дешевые занятия за 5 месяцев стоят где-то 250 евро, самые дорогие – почти 900. Но государство выделяет каждому ребенку немалую сумму для внешкольных занятий. У всех есть так называемый персональный абонемент.

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Местные власти Рейкьявика ежегодно выделяет на внеклассные занятия 7,5% от бюджета города. Если смета составляет 890 млн евро, то получается немалая сумма на детей: почти 67 млн ​​евро. И это не потому что деньги некуда девать, а потому что Исландия еще 30 лет назад имела огромные проблемы с детьми и подростками.

Почти все дети, кроме школьников, посещают несколько секций.

Исландцы очень гордятся, что почти полностью преодолели пагубные привычки подростков. Поэтому денег жалеть и дальше не будут. Бюджет столицы постоянно увеличивается, а 7,5% на детей – остаются неизменными.

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Опубликовано Ноябрь, 08 в 16:23



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