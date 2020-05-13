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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Подорожание электроэнергии. Предприниматели требуют от правительства остановить рост цен

Союз украинских предпринимателей призвал правительство немедленно навести порядок на рынке электроэнергии и не допустить дальнейшего роста цен для промышленных потребителей Украины. В их заявлении говорится, что безответственные шаги высокопоставленных чиновников ставят украинских производителей в неконкурентное положение.

К тому же это происходит не только на внутреннем, но на мировом рынке, что может усугубить экономический кризис. Между тем премьер Денис Шмыгаль после шквала критики таки пообещал не повышать тарифы на электроэнергию, хотя бы для населения. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, во время карантина работу потеряло почти 200 тыс. украинцев. Об этом на заседании Кабмина 13 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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