Подорожание электроэнергии. Как закон о зеленых тарифах может повлиять на экономику

3 июня депутаты Верховной Рады в первом чтении проголосовали за снижение солнечного тарифа на 15%, а для ветра — снижение на 7,5%.

Но это не распространяется на ветростанции, которые были введены в эксплуатацию до 2015 года. В профильном комитете говорят, что это не справедливо.

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Также предлагают строить ветростанции по большому тарифа до 2023 года. Это может привести к неконтролируемому строительству ветростанций, которые будут забирать выработки электроэнергии в угольных электростанций или Энергоатома.

Поэтому в комитете советуют тщательно доработать законопроект ко второму чтению.

Председатель комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус добавил, что такой закон может привести к росту тарифов на электроэнергию.

Если в прошлом году 26 млрд грн быть заплачено за зеленые тарифы, то в этом году уже 52 млрд грн. А это значит, что на 26 млрд грн должны вырасти тарифные нагрузки, и с кого-то эти средства нужно собрать.

Повышение цен на электроэнергию

Украинскую экономику ждет новый удар. Подписанный правительством в начале месяца меморандум с производителями альтернативной энергетики, предусматривает не снижение тарифов на электричество, а наоборот — существенное их повышение. Укрэнерго планирует сразу вчетверо увеличить цену на доставку электроэнергии потребителям.

На такой шаг правительство Шмыгаля идет, чтобы выплатить долг перед производителями зеленой энергетики. Хотя они и выросли именно из-за позиции Минэнерго, которое в угоду энергетическому монополисту существенно сократило производство дешевой атомной энергетики и, при этом, увеличило объемы так называемой зеленой, сосредоточенной в частных руках.

Тарифы решили поднять, чтобы реализовать меморандум, которое в начале месяца подписало правительство с производителями зеленой энергии. Документ вызвал шквал критики у представителей промышленности, жилищно-коммунальной сферы и энергетических экспертов.

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