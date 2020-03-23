Подорожание продуктов и отпуска за свой счет — карантин в селах на Буковине

В Черновицкой области в полной блокаде семь сел. В регионе больше всего случаев поражения коронавирусом.

Продолжают съезжаться в Украину и заробитчане — они в основном из сельской местности, поэтому соблюдать карантин маленьким городкам и селам надо особенно внимательно.

Сельские амбулатории закрыты — медики консультируют по телефону и выезжают только на неотложные вызовы. Из-за карантина в селе отменили все массовые мероприятия и закрыли все магазины кроме продуктовых.

Подробнее смотрите в сюжете Ирины Тимчишин и Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как не паниковать на карантине.

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