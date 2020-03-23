Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Подорожание продуктов и отпуска за свой счет — карантин в селах на Буковине

В Черновицкой области в полной блокаде семь сел. В регионе больше всего случаев поражения коронавирусом.

Продолжают съезжаться в Украину и заробитчане — они в основном из сельской местности, поэтому соблюдать карантин маленьким городкам и селам надо особенно внимательно.

Сельские амбулатории закрыты — медики консультируют по телефону и выезжают только на неотложные вызовы. Из-за карантина в селе отменили все массовые мероприятия и закрыли все магазины кроме продуктовых.

Подробнее смотрите в сюжете Ирины Тимчишин и Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как не паниковать на карантине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рада усилит ответственность за спекуляции с ценами во время карантина
Рада усилит ответственность за спекуляции с ценами во время карантина
10 дней с коронавирусом: Шахов рассказал о самочувствии
10 дней с коронавирусом: Шахов рассказал о самочувствии
Какие факторы снижают иммунитет во время карантина
Какие факторы снижают иммунитет во время карантина
Нардепа Лукашева госпитализировали с подозрением на коронавирус
Нардепа Лукашева госпитализировали с подозрением на коронавирус
МИД ищет спонсоров для возвращения украинцев, застрявших за рубежом
МИД ищет спонсоров для возвращения украинцев, застрявших за рубежом
Всех умерших от пневмоний проверят на коронавирус — Ляшко
Всех умерших от пневмоний проверят на коронавирус — Ляшко
Астматики в группе риска: как не заразиться Covid-19 и что делать на карантине
Астматики в группе риска: как не заразиться Covid-19 и что делать на карантине
Biopharma передала лаборатории Минздрава оборудование для определения коронавируса
Biopharma передала лаборатории Минздрава оборудование для определения коронавируса

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка