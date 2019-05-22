ЗеКоманда в Администрации президента: все назначения Зеленского

Новые назначения в Администрации президента – Владимир Зеленский активно занимается кадровым обновлением своего главного офиса.

Руслан Хомчак сменил на посту Виктора Муженко, который возглавлял Генштаб с июля 2014 года. До назначения новый Главнокомандующий работал инспектором в Министерстве обороны.

Должность главы Администрации президента занял адвокат Андрей Богдан. Он входил в команду Владимира Зеленского. И часто сопровождал его на встречах. Богдан дважды баллотировался в народные депутаты. Последний раз – от Блока Петра Порошенко. Но в совет не прошел.

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Правой рукой Андрея Богдана стал Сергей Трофимов – исполнительный продюсер Студии Квартал 95. В списке заместителей и сценарист сериала Слуга народа Юрий Костюк. А еще юрист Руслан Рябошапка – бывший член Нацагентства по предупреждению коррупции. Он, скорее всего, будет отвечать за судебную реформу.

Внешнюю политику имела координировать Елена Зеркаль – экс-заместитель министра иностранных дел. Впрочем, от должности в Администрации президента она, по неофициальной информации, отказалась. Накануне, поздно вечером, текст указа о ее назначении с сайта главы государства исчез.

Своим первым помощником Владимир Зеленский назначил одного из соучредителей студии Квартал 95 Сергея Шефира. Кресло секретаря СНБО прочат бывшему министру финансов Александру Данилюку. Но его кандидатуру президент еще не утвердил.

К слову, главой Администрации президента стал Андрей Богдан.

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