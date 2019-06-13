Зеленое море в Одессе: чем опасно и когда можно купаться

Море в районе Одессы снова позеленело. Вокруг стоит страшная вонь. Такая же ситуация и в Очакове. Биологи говорят, что цианобактерия Нодулярия из-за жары и осадков начала резко размножаться.

В минувшие выходные на некоторых городских пляжах зеленые водоросли уже отпугивали туристов. Однако течение несколько дней отнесло зелень на глубину, а вот теперь море уже на всех пляжах Одессы и Очакова напоминает густой кисель.

Читайте: На пляжах Одессы купаться опасно – причина

Специалисты уверяют: цветение водорослей – естественный процесс и его не стоит бояться. Однако цианобактореия Нодулярия токсична и может вызвать аллергическую реакцию при контакте с кожей, а также может повлечь пищевые отравления. Однако в горсовете утверждают, что ее количество не повышено, поэтому в море можно купаться.

Такой процесс достаточно динамичный и в течение нескольких дней должен закончиться, – оптимистично прогнозируют биологи. Некоторые уже купаются. Однако есть и те, кто ни за что не решается зайти в воду.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, где можно купаться в Одессе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.