Зеленые тарифы: как установить домашнюю солнечную электростанцию

42 панели мощностью 250 ватт каждая. Три года назад установления 10-ти киловаттной домашней электростанции Вячеславу Загурскому стоило 16 тыс. долларов. Мужчина подошел к делу профессионально. Он уже считает доходы. Для этого в телефоне имеет специальное приложение.

На крыше помещения Вячеслав установил еще и коллектор. Устройство также аккумулирует солнечное тепло, зато – подогревает воду и частично систему отопления. Вакуумный коллектор довольно дорогой, 3 тыс. евро. Срок окупаемости такой как у панелей.

Накопленную энергию солнца в общую сеть человек не продает, хранит в аккумуляторах. И использует для собственных нужд. Но настоящим экспериментом стали 2 ветряные мельницы.

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Ветрогенераторы, солнечные панели или коллекторы – недешевые инвестиции. Срок окупаемости от 5 и более лет, поскольку в Украине один из самых выгодных зеленых тарифов в Европе. Домашняя солнечная электростанция в 10 кВт будет стоить ориентировочно 10 тыс. долларов. Государство позволило устанавливать даже 30-ти-киловаттные станции. Чтобы подключить такую ​​систему к общей электросети следует обратиться к облэнерго. Только в Прикарпатье на альтернативных источниках – четыре сотни домохозяйств. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

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Опубликовано Декабрь, 10 в 15:05



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