Зеленеют и переполнены грязью. Состояние водоемов в Украине, последствия и как бороться

Сейчас на Днепре можно разглядеть все оттенки зеленого. Потому что если раньше реку покрывали водоросли в конце августа, то последние 5 лет цветение начинается с июня. Растения забирают кислород из воды, гибнет рыба и появляется запах.

Экологи нынешнее состояние Днепра называют настоящим бедствием. Мол, гнить флора в нем начинает из-за перегрева воды. Потому что температура в столице чуть ли не каждый день летом достигает 30 градусов. И виновата не только погода, но и люди.

Одни меняют русло реки, и вода застаивается, другие вообще выбрасывают в нее нечистоты. Ежегодно в наши воды попадают миллиарды кубов загрязненных стоков – это промышленные предприятия, засоленные шахтные воды.

Поэтому и купаться в таких водоемах опасно, предупреждают экологи. Можно подхватить множество инфекций. Кишечную палочку, грибковые заболевания, а также отравиться. Но украинцы на это не обращают внимания. Все лето на пляжах настоящий аншлаг.

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Цветут и неприятно пахнут не только озера и реки, но и моря.

Черное море

Его жители – рыба, водоросли и моллюски, на грани исчезновения, говорят ученые. Кроме этого, постоянно случаются чужеродные организмы, которым неприсущие Черноморской акватории. Они негативно влияют на флору и фауну. Последний раз такое явление наблюдали недавно в Одессе во время цветения нодулярии. Морское побережье местами напоминало кисель – покрытое зеленой пленкой.

Экологи убеждены, чтобы уберечь водоемы – власти должны усилить контроль за предпринимателями, которые незаконно сливают свои отходы.

Если же этих шагов не сделать, то уже через десять лет украинцам не только негде будет купаться, но и не будет что пить. Большинство водоемов будут отравленными.

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