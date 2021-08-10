Зеленский представил новоназначенных командующих в ВСУ

На руководящие должности в Вооруженных силах Украины назначены боевые офицеры.

Новые назначения президент Владимир Зеленский провел в рамках своей рабочей поездки на остров Змеиный, который расположен в Черном море.

Командующим Воздушных сил стал генерал-майор Николай Олещук. С ноября 2014 года он участвовал в проведении АТО, а затем привлекался к операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Командующим десантно-штурмовых войск назначили полковника Максима Миргородского. Он был командиром 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады и является первым участником войны на Востоке Украины. Он также является полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

На острове Зеленский наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины и всех видов войск.

Украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные попытки агрессора захватить украинский остров.

Глава государства также отметил, что у Украины есть мощная армия, которая готова защищать государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли.

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