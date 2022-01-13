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Факты / Видео / Украина / Политика

Зеленский хочет расширить ограничения относительно олигархов за пределы Украины

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы ограничения против украинских олигархов автоматически действовали и за границей. Для этого он поручил разработать механизм взаимодействия с зарубежными партнерами, рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, статус олигарха будет автоматически препятствовать ведению бизнеса за рубежом.

5 ноября 2021 года Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации – документ, который должен обеспечить правовые границы для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничить влияние олигархических интересов на экономическую жизнь Украины.

Первое чтение в парламенте закон прошел 1 июля, второе – 23 сентября, а 3 ноября Верховная Рада устранила ряд несогласованностей в законе №5599 о деолигархизации.

Заработать он должен в мае 2022 года. Именно тогда СНБО начнет вносить имена в реестр олигархов.

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