Зеленский и Трамп встретятся в Варшаве в сентябре – Болтон

В Украину прибыл советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон.

По его словам, президент Трамп встретится с коллегой Зеленским в Варшаве, в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны.

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Перед визитом Болтон заявил, что США поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по продвижению реформ. По данным издания Wall Street Journal, дипломат в Киеве попытается помешать покупке Китаем украинского предприятия Мотор Січ.

А в посольстве США в Украине отметили, что приезд Джона Болтона подчеркивает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

К слову, реформы и восстановление территории Украины: о чем говорил Данилюк с Болтоном.

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