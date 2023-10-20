Зеленский поговорил с Байденом | Скандальное заявление Орбана | Новости Факты ICTV за 20.10.2023

— Обстрелы Херсонской и Сумской областей.

— Репортаж из Авдеевки: как город выглядит сейчас.

— Разговор президентов Зеленского и Байдена.

— Сближение отношений Венгрии и России.

— Восстановление Посад-Покровская.

— Вечернее обращение президента Зеленского.

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