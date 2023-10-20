Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Зеленский поговорил с Байденом | Скандальное заявление Орбана | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
— Обстрелы Херсонской и Сумской областей.
— Репортаж из Авдеевки: как город выглядит сейчас.
— Разговор президентов Зеленского и Байдена.
— Сближение отношений Венгрии и России.
— Восстановление Посад-Покровская.
— Вечернее обращение президента Зеленского.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 06:00 (20.10.2023).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.