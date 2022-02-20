Зеленский провел совещание с силовиками в аэропорту Борисполь

Накануне поздно вечером после возвращения из Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский провел совещание с силовиками. Прямо в аэропорту Борисполь.

Зеленскому сообщили о состоянии на востоке. Обсудили возможные сценарии развития событий и как на них будет реагировать Украина. После этого президент поручил увеличить объемы материально-технического обеспечения войск.

Зеленский о провокациях на Донбассе

Даже один выстрел на Донбассе может спровоцировать полномасштабную войну с Россией. Поэтому украинские войска не поддаются на провокации российских оккупантов.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью журналистке американского телеканала CNN Кристиан Аманпур после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что любые провокации сейчас очень опасны.

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