Зеленский прибыл с рабочим визитом в Кривой Рог на рейсовом самолете

8 июня Владимир Зеленский прибыл в Днепропетровскую с рабочим визитом. В Кривой Рог президент достался рейсовым самолетом бюджетного авиаперевозчика WindRose.

Глава государства отметил, что с сегодняшнего дня по маршруту Киев-Кривой Рог впервые за много лет начинают регулярные рейсы украинские авиакомпании. Ранее уже были открыты направления из столицы в Ужгород и Черновцы.

Владимир Зеленский сразу осмотрел реконструкцию местного аэропорта. Международный аэропорт в Кривом Роге был построен в 1978 году. К концу 2022 здесь планируют восстановить терминал и взлетно-посадочную полосу. Проект обойдется в почти 1 млрд грн. После в аэропорту смогут обслуживать 400 пассажиров в час.

Разговор Зеленского и Байдена

7 июня президенты Украины и США провели телефонный разговор. Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что доволен диалогом и Байден заверил его в полной поддержке Украины.

Во время разговора Байден пригласил Зеленского в США этим летом.

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