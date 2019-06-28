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Зеленский присвоил звание героя Украины Андрею Волосу

Накануне Дня конституции президент Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины старшему солдату Андрею Волосу, посмертно.

28 июня 2018 он пытался эвакуировать раненого офицера, но был ранен снайпером и по дороге в больницу скончался. Высшую государственную награду – Золотую звезду – получили также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС – Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и посмертно Борис Баранов.

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Также, по случаю праздника, президент наградил посмертно Дмитрия Тымчука орденом За мужество III степени. Всего же, государственные награды получили 40 военных, 11 из них – посмертно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Филарету присвоили звание Героя Украины.

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