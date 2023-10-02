Зеленский раскрыл главные детали встречи с представителями ЕС | Новости Факты ICTV за 02.10.2023

— Оккупанты нанесли 5 ракетных и 39 авиационных ударов по позициям наших войск;

-В Херсонской больнице умер раненый полицейский, который спасал людей во время вражеского обстрела;

В Киеве прошло заседание Европейского Совета — главные детали;

-Вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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