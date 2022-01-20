Зеленский надеется, что Запад убедит Путина забрать войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после переговоров мировых лидеров с президентом России Владимиром Путиным ситуация в Донбассе стабилизируется.

Об этом глава государства заявил в выступлении в рамках подготовки пятой Конференции по реформе в Украине.

Владимир Зеленский поблагодарил мировое сообщество за единство и поддержку Украины и отметил, что наша страна остается важным игроком в мире. Поэтому Зеленский надеется, что мировым лидерам удастся убедить Путина забрать свои войска из оккупированного Донбасса.

– Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством РФ достижения мира в Донбассе, – отметил Зеленский.

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