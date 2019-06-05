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Зеленский в Брюсселе встретился с Кушнером – о чем говорили

В Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о вступлении в НАТО будет вынесен на референдум, когда украинцы будут к этому готовы.

Он отметил, что Украина в НАТО будет обязательно. Президент уверен, что его первый визит в штаб-квартиру НАТО прошел успешно.

Кроме того Зеленский встретился со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Они обсудили много вопросов – от безопасности до энергетики.

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Также известно, что президент принял приглашение в Польшу от Президента Анджея Дуды и не исключает, что посетит с рабочим визитом столицу Грузии Тбилиси.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина в ЕС похоронит имперский проект РФ.

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