Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Зеленский распорядился: СБУ и МВД обеспечат дополнительную защиту белорусам
Дмитро Кудрявцев |

Зеленский распорядился: СБУ и МВД обеспечат дополнительную защиту белорусам

Президент Владимир Зеленский отдал распоряжение СБУ и Министерству внутренних дел обеспечить дополнительную защиту граждан Беларуси, которые приехали в Украину по причине преследований в своей стране.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что требует провести всестороннее расследование обстоятельств гибели главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого накануне нашли повешенным.

Согласно указанию президента СБУ и МВД должны изучить риски и обеспечить защиту гражданам Беларуси, прибывшим в Украину на протяжении года.

Кроме того, необходимо обезопасить любого белоруса, на которого может охотиться диктаторский режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за их политических предпочтений или общественной деятельности.

Читайте
Неожиданное решение: белорусская спортсменка Тимановская уехала в Австрию

Напомним, Шишова обнаружили повешенным в одном из столичных парков 3 августа 2021 года.

Мужчина накануне рано утром вышел на пробежку в Киеве и исчез.

Вещи и мобильный телефон погибшего были изъяты для дальнейшей экспертизы.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Медальное цунами: Зеленский поздравил призеров Олимпиады-2020 в Токио
Медальное цунами: Зеленский поздравил призеров Олимпиады-2020 в Токио
Соцвыплаты для 145 тыс. детей: правительство предоставит финансовую помощь многодетным
Соцвыплаты для 145 тыс. детей: правительство предоставит финансовую помощь многодетным
Президентам есть что обсудить: Кулеба прибыл в США для подготовки визита Зеленского
Президентам есть что обсудить: Кулеба прибыл в США для подготовки визита Зеленского
Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в тушении лесных пожаров в Турции
Эрдоган поблагодарил Зеленского за помощь в тушении лесных пожаров в Турции
После задержания Чауса доставили в изолятор СБУ
После задержания Чауса доставили в изолятор СБУ
Деньги от МВФ и цены на электричество: Никифоров о тарифах и финансовой помощи Украине
Деньги от МВФ и цены на электричество: Никифоров о тарифах и финансовой помощи Украине
Начало судебной реформы в Украине: Зеленский подписал закон
Начало судебной реформы в Украине: Зеленский подписал закон
Зеленский держит на контроле: Никифоров о трагической смерти Виталия Шишова
Зеленский держит на контроле: Никифоров о трагической смерти Виталия Шишова
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка