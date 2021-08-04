Зеленский распорядился: СБУ и МВД обеспечат дополнительную защиту белорусам

Президент Владимир Зеленский отдал распоряжение СБУ и Министерству внутренних дел обеспечить дополнительную защиту граждан Беларуси, которые приехали в Украину по причине преследований в своей стране.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что требует провести всестороннее расследование обстоятельств гибели главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого накануне нашли повешенным.

Согласно указанию президента СБУ и МВД должны изучить риски и обеспечить защиту гражданам Беларуси, прибывшим в Украину на протяжении года.

Кроме того, необходимо обезопасить любого белоруса, на которого может охотиться диктаторский режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за их политических предпочтений или общественной деятельности.

Напомним, Шишова обнаружили повешенным в одном из столичных парков 3 августа 2021 года.

Мужчина накануне рано утром вышел на пробежку в Киеве и исчез.

Вещи и мобильный телефон погибшего были изъяты для дальнейшей экспертизы.

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