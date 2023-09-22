Зеленский уже в Канаде, а Чарльз ІІІ впервые обратился к… Новости ICTV за 22.09.2023
— Утренняя сводка с фронта: представитель Генштаба в эфире;
— Встреча Зеленского с Байденом в Вашингтоне;
— Горькое, но правдивое заявление президента в Конгрессе США;
— Встреча Зеленского и премьер-министром Канады Джастином Трюдо;
— Король Чарльз III выступил в Сенате Франции – главные заявления;
— Восстановление Зеленодольска – сюжет.
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