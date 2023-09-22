Зеленский уже в Канаде, а Чарльз ІІІ впервые обратился к… Новости ICTV за 22.09.2023

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В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты

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РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший

В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование

Прибудут в Украину на следующей неделе: характеристики и особенности танков Abrams

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