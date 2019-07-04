Зеленский призвал канадских бизнесменов инвестировать в Украину

Инвестировать в украинский IT-сектор, промышленность и сельское хозяйство канадских бизнесменов призывают в Торонто. Там в рамках конференции по вопросам реформ работает Украинский дом.

Тамошних предпринимателей уверяют: сейчас едва ли не лучшее время вкладывать в украинскую экономику. Президент Владимир Зеленский убежден: прекращение контрабанды, победа над коррупцией и выведение экономики из тени может добавить госбюджету Украины почти $10 млрд. Он также пообещал изменения на украинской таможне и в судебной системе.

Зеленский также пообещал уменьшить влияние власти на бизнес, реформировать суды и продолжить приватизацию.

Украинский дом открыл свои двери для мирового бизнеса уже в третий раз. Ранее площадка работала в рамках мирового экономического форума в Давосе. Организаторы не скрывают: интерес к Киеву растет – только в этом году в Торонто на событие зарегистрировалось более тысячи участников.

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Традиционно внимание инвесторов привлекают к 4 отраслей экономики: энергетика, инфраструктура, агробизнес и новейшие технологии.

Но приоритетное направление – IT. Посол Канады в Украине Роман Ващук убежден: в мире недооценивают наших программистов и надеется, что Украинский дом поможет распространить информацию о наших талантах.

Есть и ложка дегтя в инвестиционной привлекательности Украины. Нам просто необходимо реформировать таможню и бороться с монополиями. Но это – наши внутренние вопросы, тогда как на внешней арене стоит наконец начать акцентировать внимание на преимуществах, – убеждены экперты.

К слову, Факты ICTV рассказывали о чем говорил Зеленский в Канаде.

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