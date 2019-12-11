Зеленский призвал Европу продолжить санкционное давление на Россию

Президент Владимир Зеленский призвал Европу продолжить санкционное давление на Россию. Он обсудил этот вопрос во время телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

На саммите ЕС должны принять решение о продлении экономических ограничений в отношении России еще на полгода.

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Зеленский отметил, что рассчитывает на поддержку европейских стран. Санкции должны действовать до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

К слову, Факты ICTV рассказывали о реакции СМИ ЕС на результаты нормандского саммита.

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