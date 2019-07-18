Зеленский уволил 22 главы райгосадминистраций
Владимир Зеленский провел очередные кадровые ротации. Он освободил двадцати двух глав райгосадминистрации в Киеве, в Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Напомним, такие массовые увольнения глав РГА происходят регулярно – с 9 июля. Президент уже отправил в отставку почти полторы сотни руководителей районов.
Читайте: Зеленский пообещал уволить главу Укртрансбезопасности Ноняка
2019-07-18
Теги: Владимир ЗеленскийЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.