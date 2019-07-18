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Зеленский уволил 22 главы райгосадминистраций

Владимир Зеленский провел очередные кадровые ротации. Он освободил двадцати двух глав райгосадминистрации в Киеве, в Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Напомним, такие массовые увольнения глав РГА происходят регулярно – с 9 июля. Президент уже отправил в отставку почти полторы сотни руководителей районов.

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