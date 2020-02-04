Земельный скандал на Харьковщине: почему АТОшники не могут получить паи от государства

На Харьковщине шесть десятков атошников борются за свое право на пользование землей, которую получили от государства за участие в боевых действиях.

Ветераны АТО и действующие военнослужащие со всей области в 2019 году получили на Балаклейщине по 2 гектара земли, которую планировали обрабатывать и получать урожай.

Но как выяснилось, такие планы не только у атошников. Фермер, который ранее арендовал эту землю у государства, подал в суд на Госгеокадастр, который, якобы, должен был дать ему первоочередное право пользования землей.

Крайними, как это обычно бывает, оказались атошники. Если потеряют эти паи – новые не получат, ведь государство дает право на получение земли только один раз.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Николаевщине атошникам отказывают в предоставлении жилья.

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